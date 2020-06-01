На севере Волгограда иномарка сбила 11-летнюю девочку

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:01:53+03:00

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Сразу трое пешеходов пострадали под колесами автомобилей в Волгоградской области в минувшее воскресенье. В Тракторозаводском районе Волгограда иномарка сбила 11-летнюю девочку. Дело было днем на улице Героев Тулы. «Киа Рио» под управлением 28-летнего водителя наехала на ребенка в тот момент, когда она переходила дорогу по «зебре» да еще и на зеленый сигнал светофора. Сейчас девочка в больнице.

В Волжском на улице Дружбы под колесами машины оказался 8 летний мальчик. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, в шестом часу вечера школьник катался в своем дворе на самокате, когда на него наехала «шестерка». Водитель с места аварии скрылся. Но уже вскоре 51-летнего мужчину задержал наряд ДПС. Ребенку оказали помощь медики.

Еще одно ДТП с участием пешехода случилось поздним вечером во Фролово. 19-летний парень на «ВАЗ-211440» на улице Комсомольской сбил 66-летнюю женщину. Пешеход решила перейти дорогу в неустановленном месте и оказалась на больничной койке.

ИСТОЧНИК KP.RU