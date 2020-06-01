В Волгоградской области построят 26 газовых заправок

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:46:02+03:00

В 2024 году газовых заправок станет в три раза больше. Фото: АВО

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Волгоградская область продолжает развивать сеть газовых автомобильных заправок. В ближайшие четыре года на территории региона планируют ввести в строй 26 метановых заправок. Четыре из них построят в 2020 году. Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) появятся в Волжском, Камышине и в Волгограде – в Красноармейском и Тракторозаводском районах. Пока же в области работают всего 14 газовых заправок. Так что в 2024 году их станет практически в три раза больше.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК, две метановых заправки из четырех уже на стадии завершения строительства - в Камышине и на юге Волгограда. По планам они должны начать работать в третьем квартале 2020 года. Еще для двух АГНКС сейчас прокладывают коммуникации.

Оставшимся 22 метановым заправкам подбирают земельные участки. Большинство из них будут располагаться вдоль федеральных автотрасс.

ИСТОЧНИК KP.RU