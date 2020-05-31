2020-05-31T19:51:09+03:00
Общество

В Волгограде средние зарплаты врачей за три месяца выросли на две тысячи рублей

Волгоградстат опубликовал данные за первый квартал 2020 год
Екатерина МАЛИНИНА
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Почти во всех бюджетных сферах доходы выросли, правда, ненамного.Почти во всех бюджетных сферах доходы выросли, правда, ненамного.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Волгоградстат перестал лично принимать посетителей, но продолжает работу. Ведомство опубликовало данные о зарплатах бюджетников за первый квартал 2020 года. Теперь волгоградские врачи, учителя, соцработники знают свою среднюю зарплату. А она у них за три месяца успела подрасти. Например, если по итогам прошлого года среднестатистический врач получал 57 тысяч рублей, то сейчас это цифра увеличилась до 59 тысяч рублей. А камышинские медики по-прежнему в списке самых обеспеченных. Средняя заработная плата врача там достигла 93 тысяч рублей.

Медсестры стали получать на тысячу больше – 29850 рублей, чуть ниже оплата младшего медперсонала – 29226 рублей. Совсем небольшая прибавка у бюджетников из сферы допобразования - на 400 рублей. У воспитателей и того меньше – на 200. Теперь их средний доход в месяц 26923 рубля.

Труд учителей в Волгоградской области в среднем оценивается в 29 тысяч рублей – на пятьсот рублей больше, чем в конце прошлого года. А вот научные сотрудники потеряли в заработке. Если в конце 2020 года им платили 53 тысячи рублей, то сейчас 51. Опять же - в среднем.

Почти не изменился доход у представителей театров, музеев, музыкальных школ. Волгоградстат посчитал, что они в месяц получают 29 601 рубль. Кстати, это почти в два раза меньше, чем зарабатывает руководство учреждений. Например, директор Волгоградконцерта Шлякина Ольга в среднем получала в 2019 году 69900 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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