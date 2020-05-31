Проректор «Серебряковки» Ирина Карева стала самым оплачиваемым работником культуры Волгограда

31 Май 2020 2020-05-31T15:58:53+03:00

Она зарабатывала в 2029 году в среднем 73 тысячи в месяц

Изменить размер текста: A A

В Волгоградской области продолжают публиковать доходы госслужащих. На этот раз свой отчет повесили на сайте мэрии Волгограда в разделе культура. Обычно, эта сфера высокими доходами не отличается, даже среди руководства. Руководитель молодежного театра Лусинэ Казарян в 2019 году в среднем получала за месяц 64 тысячи рублей. Ольга Третьякова, возглавляющая Волгоградский музтеатр, зарабатывала чуть побольше – 68 тысяч рублей. Шефу «Волгоградконцерта» Ольша Шлякина начисляли 69 тысяч в месяц. На 10-20 тысяч меньше имели в 2019 году директора музыкальных школ.

Рекорд по зарплате поставила Ирина Карева, бывший депутат Гордумы, бывший директор "Краеведческого музея", а ныне проректор Волгоградской консерватории имени Серебрякова. Напротив нее в графе доходы стоит цифра в 73 рубля в месяц. Она получала даже больше своего начальства. У и.о. ректора Ольги Осадчей на 13 тысяч в месяц меньше – 60 тысяч рублей.

Кстати, средняя зарплата работника культуры в Волгограде - 29 тысяч рублей. И она за первый квартал 2020 года сократилась на 300 рублей. Такие данные дает Волгоградстат.

ИСТОЧНИК KP.RU