2020-05-31T11:46:47+03:00
Происшествия

Под Волгоградом водитель иномарки влетел под самосвал и погиб

ДТП произошло на ремонтируемом участке трассы
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Пострадавшую женщину отвезли в районную больницу.Пострадавшую женщину отвезли в районную больницу.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Авария в Дубовском районе случилась 30 мая в 16-35. 62-летний мужчина на «Форде» мчался по саратовской трассе в сторону Волгограда. Он выехал на встречную полосу и столкнулся на ней с самосвалом «Вольво», за рулем которого был 58-летний волгоградец. Иномарка «поднырнула» под тяжеловес. Житель Саратовской области погиб на месте . Врачи «скорой» констатировали смерть мужчины.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства ДТП. Дело в том, что этот участок трассы ремонтируют дорожники. Там временно нет дорожной разметки. Возможно, саратовец не смог сориентироваться на дороге, поэтому допустил смертельно опасный выезд на встречку.

Еще одна авария в Дубовском районе произошла уже поздно вечером .42-летний волгоградец на «Ладе Приоре» ехал в сторону райцентра по саратовской трассе. Он не справился с управлением, вылетел на встречку и там врезался в «Ладу Приору», которой управляла 41-летняя женщина. Она сильно пострадала. Ее доставили в Дубовскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проректор «Серебряковки» Ирина Карева стала самым оплачиваемым работником культуры Волгограда
В формате онлайн: к 1 июня детям предложат побывать в библиотеке и посетить мастер-класс через интернет
Под Волгоградом водитель иномарки влетел под самосвал и погиб
В Волгоградской области уже больше трех тысяч заболевших коронавирусом: за сутки +158 волгоградцев
Две волгоградские школьницы ушли из дома после ссоры с родителями
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 31 мая: антирекорд и большая вспышка COVID-19 в Урюпинске
В Урюпинске из-за очага коронавируса усилят дезинфекцию и контроль
В Волгограде бизнес освободили на три месяца от уплаты аренды за муниципальные объекты
«Uno, dos, cuatro»: учителя из Камышина записали веселый ролик к последнему звонку-2020
Еще воды для поймы: на Волжской ГЭС снова увеличили сбросы