Под Волгоградом водитель иномарки влетел под самосвал и погиб

31 Май 2020 2020-05-31T11:46:47+03:00

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Авария в Дубовском районе случилась 30 мая в 16-35. 62-летний мужчина на «Форде» мчался по саратовской трассе в сторону Волгограда. Он выехал на встречную полосу и столкнулся на ней с самосвалом «Вольво», за рулем которого был 58-летний волгоградец. Иномарка «поднырнула» под тяжеловес. Житель Саратовской области погиб на месте . Врачи «скорой» констатировали смерть мужчины.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства ДТП. Дело в том, что этот участок трассы ремонтируют дорожники. Там временно нет дорожной разметки. Возможно, саратовец не смог сориентироваться на дороге, поэтому допустил смертельно опасный выезд на встречку.

Еще одна авария в Дубовском районе произошла уже поздно вечером .42-летний волгоградец на «Ладе Приоре» ехал в сторону райцентра по саратовской трассе. Он не справился с управлением, вылетел на встречку и там врезался в «Ладу Приору», которой управляла 41-летняя женщина. Она сильно пострадала. Ее доставили в Дубовскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU