Две волгоградские школьницы ушли из дома после ссоры с родителями

31 Май 2020 2020-05-31T09:36:25+03:00

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Заявление о пропаже дочери родители 14-летней девочки принесли в полицию Котельниково 30 мая. После обычной бытовой ссоры школьница хлопнула дверью и ушла из дома. Мать с отцом надеялись, что ребенок успокоится и вернется через пару часов. Но дочка не объявилась. Как оказалось, в этот день пропала и ее подружка – 13-летняя ученица той же школы.

Очевидцы рассказали, что видели девочек вместе. Но поиски 30 мая ничего не дали – детей не не нашли. Хотя разыскивали их десятки людей. Удалось найти школьниц только на следующий день. Подростков вернули родителям.

Сейчас с ними разговаривают сотрудники ПДН, они выясняют, где девочки провели эту ночь, совершались ли в отношении них преступления, из-за чего они решили сбежать.

- Котельниковский межрайонный следственный отдел СУ СК по Волгоградской области организовал проверку, - сообщил «КП-Волгоград» руководитель отдела Хонгор Муджиков.

ИСТОЧНИК KP.RU