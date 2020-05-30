2020-05-30T17:50:51+03:00
Экономика

В Волгограде бизнес освободили на три месяца от уплаты аренды за муниципальные объекты

Получат льготы также перевозчики и арендаторы на Центральном рынке
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Депутаты Волгоградской гордумы приняли второй пакет мер для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса. Итак, кто же получит льготы и помощь?

На три месяца с 1 апреля по 30 июня освободили от уплаты аренды предпринимателей, которые используют муниципальные объекты (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). На оплату аренды с 1 июля и далее им предоставят отсрочку на два года.

На этот же срок освободили от уплаты аренды за землю бизнесменов, которые взяли участки под строительство, а также предприятия, осуществляющие перевозку пассажиров.

- Льготу смогут получить арендаторы земельных участков по 14 договорам аренды, - уточняют в гордуме.

Льготы по аренде также предоставит своим арендаторам МУП «Центральный рынок». Правда, руководство рынка само выберет выгодный для себя вариант «помощи».

Принятым документом депутаты также снизили норматив отчислений части прибыли за 2019 год для МУПов в сфере торговли с 15% до 5% (причем действовать льгота будет весь 2020-й год).

- Получат льготы и те, кто работает на едином налоге и оказался в списке пострадавших отраслей. Документ устанавливает ставку единого налога в размере 7,5% величины вмененного дохода на период с 01.07.2020 по 30.09.2020 для некоторых видов деятельности, - добавляют в гордуме.

Льготы предусмотрели и для предпринимателей, торгующих непродовольственными товарами.

Более подробную информацию можно получить по телефонам «горячей линии» для бизнеса: 8-800-302-32-03; 8(8442) 32-00-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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