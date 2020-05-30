«Uno, dos, cuatro»: учителя из Камышина записали веселый ролик к последнему звонку-2020
В этом году коронавирус заставил школьников и учителей пересмотреть весь формат обучения. Дистанционные уроки, контрольные в онлайн режиме, и даже последний звонок пришлось праздновать виртуально. Креативили, как могли: записывали на видео звон колокольчика, и поздравления, говорили слова благодарности друг другу, ребята сочиняли стихи для любимых учителей и запускали флешмобы в соцсетях, преподаватели давали в ответ напутствия. Но учителя из школы №9 города Камышина Волгоградской области превзошли всех: они сняли веселый ролик для своих выпускников. За основу взяли песню группы «Little Big» - «Uno» и зажгли под нее так, что клип стал тут же популярным.
«Вот же ситуация, самоизоляция… По коридорам общим мы очень тоскуем. Но мы не унываем и клип для вас снимаем. Эй, коллеги не буксуем, зажигательно танцуем! Uno, dos, cuatro… Коронавирус адьёс, адьёс!», - поют учителя.
И поют, и танцуют они действительно зажигательно. Причем все – от учителя физкультуры до директора. В общем, оцените сами.
Учителя Камышина записали веселый ролик для выпускников на последний звонок-2020.Ролик на последний звонок от учителей школы № 9 г. Камышина
ИСТОЧНИК KP.RU