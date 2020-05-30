Еще воды для поймы: на Волжской ГЭС снова увеличили сбросы

30 Май 2020 2020-05-30T15:12:36+03:00

В этом году половодье затянулось. Но это лишь на пользу пойме. Фото администрации ВО.

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Май не перестает преподносить сюрпризы и полностью «перекраивает» работу Росводресурсов. Из-за обильных дождей в управлении вынуждены уже в третий раз за месяц менять режимы работы гидроэлектростанций на Волге. В том числе и на Волжской ГЭС. Если в начале мая специалисты опасались маловодья и пророчили летом засуху в Волгоградской и Астраханской областях, то сегодня среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС увеличили до 21000 ± 500 кубометров в секунду.

Отметим, что три дня назад – 26 мая – Росводресурсы только увеличили сбросы на нашей станции с 17 до 20 тысяч кубометров в секунду. А 29 мая еще добавили объемов.

- Увеличение расхода воды через Волжскую ГЭС связано со складывающейся гидрологической обстановкой и обращением администрации Волгоградской области. Изменения сделаны в целях обводнения Волго-Ахтубинской поймы и создания оптимальных условий для нереста рыбы, - поясняют в пресс-службе Волжской ГЭС.

Напомним, что в последние годы в последние годы в Волго-Ахтубинской пойме активно взялись за расчистку ериков. В 2020-м в программу экологической реабилитации попали еще 31 ерик и озеро. Так что воды в пойме в этом году будет достаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU