2020-05-30T12:17:04+03:00
Происшествия

На волгоградских дорогах за сутки сбили трех человек

Причем в двух ДТП виновны сами пешеходы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За минувшие сутки, 29 мая, на волгоградских дорогах пострадали три пешехода. Причем двое из них – по своей вине, видимо, решив, что в режиме ограничений соблюдать правила дорожного движения не обязательно. Так, в Среднеахтубинском районе 35-летняя женщина решила перебежать дорогу прямо перед носом у 42-летнего водителя «Форд Фокус». Мужчина резко нажал на тормоз, но остановиться вовремя не успел. Итог –женщина с травмами в больнице.

Вечером того же дня – примерно в 22.45 – под колесами оказался 49-летний мужчина. Правда, в этом ДТП виновен не пешеход, а водитель, который выезжая со двора на своем «Ауди А6» не пропустил мужчину и сбил его. Случилось это в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Меньше чем через час еще одного пешехода сбили в Тракторозаводском районе – на Третьей Продольной. 44-летний мужчина решил перейти дорогу несмотря на то, что ему горел красный свет. В итоге угодил под «Ниссан», который мчался в сторону улицы Костюченко. Он также теперь на больничной койке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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