2020-05-30T11:10:19+03:00
Общество

За сутки оштрафовали 328 волгоградцев без масок и документов

Полиция ловит тех, кто не соблюдает режим самоизоляции и ограничения
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Рейды проходят ежедневно и продолжатся до 16 июня.Рейды проходят ежедневно и продолжатся до 16 июня.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За два месяца в самоизоляции волгоградцы научились обходиться без кафе и театров, без фитнес-клубов и турпоездок, а вот без массовых прогулок – ну никак. Люди идут толпами в парки, несмотря на запреты. Часто забывают даже о масках и перчатках, которые сегодня надо надевать в любом общественном месте. Отсюда и печальная статистика ежедневных штрафов. За минувшие сутки эту статистику пополнили еще 328 волгоградцев. Всех их поймали на нарушении режимов – либо вышли из дома без документов и уведомления (куда и зачем), либо забыли надеть маску и перчатки в транспорте или магазине. На каждого «забывашку» составили административный протокол. Правда, сумму штрафа определяет суд, на первый раз могут обойтись и предупреждением. А могут и наказать: суммы штрафов варьируются от 1 до 30 тысяч рублей на граждан.

Напомним, что 29 мая губернатор Волгоградской области подписал постановление о продлении режима самоизоляции и ограничений до 16 июня. А это значит, что волгоградцы еще две недели не смогут выходить из дома без лишней надобности и будут носить маски в магазинах и в транспорте.

Отметим, что прогулки и занятия спортом на свежем воздухе в Волгоградской области разрешили, но только индивидуальные!

ИСТОЧНИК KP.RU

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