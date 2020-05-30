2020-05-30T10:49:41+03:00
Происшествия

Под Волгоградом у грузовика оторвалось колесо и смяло две легковушки

А в Ольховском районе пьяный водитель угодил на иномарке в кювет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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По вине нерадивого водителя грузовика на волгоградской трассе вчера, 29 мая, едва не погибли люди. У «МАНа» на ходу оторвалось колесо полуприцепа.

Произошло это примерно в 09.30 на дороге «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» в Среднеахтубинском районе. Водитель грузовика, видимо, плохо проверил машину перед рейсом, и в пути у полуприцепа отсоединилось запасное колесо. Эта огромная запаска вылетела на дорогу и врезалась сначала в «Хендэ Солярис» под управлением 36-летнего водителя а потом еще и в «Хонду», за рулем которой находилась 46-летняя женщина.

К счастью, все обошлось лишь помятым «железом», никто не пострадал.

- В результате ДТП водителю автомобиля «Хонда» была оказана медицинская помощь на месте, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А вот 25-летнему водителю «Шевроле Клан» и его 26-летнему пассажиру повезло меньше – они оба получили травмы и попали в больницу. А все из-за того, что водитель сел за руль пьяным и не справился с управлением. Машина упала с проселочной дороги в кювет. Произошло это ДТП в Ольховском районе в 5 километрах от поселка Рыбинка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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