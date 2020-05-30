В сквере у собора Александра Невского ставят книжный домик и качели

30 Май 2020 2020-05-30T10:09:38+03:00

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Сквер возле строящегося храма Александра Невского в Волгограде потихоньку благоустраивается. Здесь уже уложили газон, высадили молодые деревья (более 200 саженцев и более полусотни кустарников), а сегодня заканчивают установку беседки и мини-библиотеки. В сквере появится первый в Волгограде «Книжный домик». Как поясняют «КП-Волгоград» в мэрии, здесь любой желающий сможет выбрать интересную для себя литературу и почитать на свежем воздухе, а может и сам пополнить эту библиотеку - принести и оставить книгу, которая может быть интересна другим.

- В ближайшие дни рабочие установят в сквере и перголы, - сообщают в администрации Волгограда. - Первые две из них уже смонтированы – в них размещены лавочки. В двух других установят широкие качели. От беседок к главным прогулочным аллеям будут вести дорожки из древесины.

Предугадывая прогнозы скептиков, что, мол, деревянные дорожки могут сгнить, сразу поясняют: деревянный настил пропитан специальным защитным составом, что делает его устойчивым к перепадам температуры. Кроме того, укладывают деревянные дорожки на подготовленную бетонную основу.

Параллельно рабочие расстилают рулонный газон. А ландшафтные дизайнеры практически завершили оформление зоны «Русского леса» - рабочие создали искусственную возвышенность, высадили сосны и ели, а также оформили рокарий из камней, привезенных с Ладожского озера.

ИСТОЧНИК KP.RU