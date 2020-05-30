2020-05-30T09:45:26+03:00
Общество

Волгоградцев на один день оставят без телевидения и радио

На 8 июня в Волгоградской области запланированы технические работы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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8 июня на радиотелевизионных передающих станциях в Волгоградской области запланированы широкомасштабные технические работы. В связи с чем в нескольких районах области, а также в Волгограде, будет приостановление телерадиовещание. Об этом сообщили в Волгоградском областном радиотелевизионном передающем центре.

В частности, перебои на ТВ будут в Дубовском, Городищенском, Урюпинском, Иловлинском, Ленинском, Калачевском, Нехаевском, Октябрьском, Новониколаевском и Суровикинском районах, а также в Волгограде и Волжском.

- 8 июня в Волгоградской области будут проходить работы по обслуживанию передатчик. Ориентировочное время работ – с 3.00 до 12.00. Задействованные мощности частично компенсируют временное отключение основной передающей станции, но работы все же могут негативно сказаться на качестве принимаемого сигнала, - отмечают в телерадиоцентре.

Профилактические работы затронут и аналоговое вещание радиостанций в области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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