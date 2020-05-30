2020-05-30T08:48:48+03:00
Общество

С 1 июня в Волгограде заработает автобус №55

Но привычный его путь следования несколько изменится
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На маршрут выйдут 15 автобусов.На маршрут выйдут 15 автобусов.
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С понедельника, 1 июня, в Волгограде вновь заработает автобусный маршрут №55. Правда, он будет «специальным» и его маршрут будет немного отличаться от того, к которому привыкли волгоградцы. Как сообщают «КП-Волгоград» в администрации города, 55-й автобус будет курсировать между остановками «Клуб «Строитель» в Красноармейском районе и «ВолГАУ» в Советском районе. На линию выйдут 15 автобусов.

Таким образом, в мэрии решили улучшить транспортное обеспечение на юге города.

Напомним, уже два месяца в Волгограде действует режим самоизоляции из-за коронавируса. Работу общественного транспорта ограничили, заменив его спецмаршрутами. На данный момент в городе работают более 40 спецмаршрутов, всего на линии выходят свыше 560 единиц транспорта.

Напоминаем, что с 20 мая в Волгограде и области действует также масочный режим, а это значит, что в общественный транспорт без перчаток и маски пассажира не пустят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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