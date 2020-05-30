На Волгоградскую область обрушится ливень с грозой и градом

30 Май 2020 2020-05-30T08:37:41+03:00

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Май в этом году решил компенсировать волгоградцам бесснежную и сухую зиму – через день поливает дождями. Уйти тоже решил громогласно и напоследок зальет Волгоградскую область ливнем с громом и градом. Выходные перед летом – 30 и 31 мая – будут греметь дождями по всему региону.

По данным Волгоградского ЦГМС, сегодня, 30 мая, в Волгограде и области ожидается переменная облачность, местами пройдут краткоременнные дожди, а местами грозы. В отдельных районах ливни и град. При этом порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду. Но даже в такую непогоду будет тепло - днем +19...+24 градусов, местами до + 30-ти. В Волгограде ночью +17...+19º; днем +21...+23 градуса.

В воскресенье, 31 мая, грозовой фронт покинет Волгоградскую область, и лишь местами пройдут небольшие дожди. А в целом на территории региона будет тепло и солнечно – днем до 22 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU