Волгоградца, спалившего из мести иномарку соседа, отправили на год за решетку
Сообщения о загоревшихся машинах поступают волгоградским спасателям почти ежедневно. Чаще они вспыхивают из-за неисправностей, но случаются и поджоги. Так, в прошлом году в Волгограде сожгли «Hyundai Sonata» на улице Вучетича. Поджигателя нашли, им оказался сосед владельца машины. Сегодня суд отправил его за решетку.
Произошло это 1 апреля 2019-го. В тот день водитель иномарки, проезжая по двору, случайно задел бампером мужчину. Задел несильно, даже синяка не осталось. Но пьяный Андрей Синяпкин, так зовут пиромана, закатил истерику. А вечером решил отомстить соседу. Он взял из дома пластиковую бутылку с ацетоном, облил иномарку и поджёг её.
- Преступными действиями Синяпкина владельцу автомобиля был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 570 625 рублей, - подсчитали в суде.
Оказавшись на скамье подсудимых Синяпкин признал свою вину. Оправдывался, мол, хотел наказать водителя. Суд Красноармейского района приговорил его в 1 году колонии-поселения. Но волгоградец решил, что такое наказание слишком суровое и подал апелляцию.
- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставив приговор первой инстанции в части наказания без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения, - гласит окончательный вердикт.
ИСТОЧНИК KP.RU