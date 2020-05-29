В Волгограде стройуправление задолжало работникам 37 миллионов рублей зарплаты
Да, коронавирус серьезно ударил по предприятиям среднего и малого бизнеса, предприниматели сводят концы с концами, но ответственные продолжают платить зарплаты людям. Но есть и другие – кто и до пандемии относил работников в статью расходов последней очереди. Так, случилось и с волгоградцами, которые трудились на в местном стройуправлении – ООО «СУ-873». Люди ждали, терпели, а потом отправились в прокуратуру.
Оказалось, что число пострадавших на этом предприятии исчисляется не десятками, а сотнями. Всего руководство задолжало своим 946-ти работникам. Сумма долга при этом превысила 37 миллионов рублей. Прокуратура Дзержинского района Волгограда уже проводит на предприятии тщательную проверку.
- С целью восстановления нарушенных прав прокуратурой руководителю юридического лица внесено представление. Кроме того, на ООО «СУ-873» и его руководителя по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) возбуждены дела об административных правонарушениях, - сообщают в Генпрокуратуре РФ.
И знаете, что самое «удивительное» в этой ситуации: деньги сразу на фирме для сотрудников нашлись. На данный момент задолженность погашена в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU