В Волгограде директор детсада уволила воспитателей без зарплаты

29 Май 2020 2020-05-29T16:01:17+03:00

Люди в период пандемии остались без денег, за это руководителя накажет прокуратура

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Центрального района Волгограда намерена серьезно наказать директора частного детского садика, которая уволила трех своих сотрудниц, не заплатив при этом положенные им деньги.

Произошло это в марте 2020-го, как раз накануне пандемии из-за коронавируса. Трех воспитательниц детсада уволили. Но заработную плату им всю руководитель не отдала, попросила подождать. Время шло, а деньги директор возвращать и не собиралась. Тогда женщины и пошли в прокуратуру.

- Как показала проверка, воспитательницам задолжали в общей сложности 100 тысяч рублей. При этом поступавшие в качестве оплаты денежные средства, достаточные для погашения долгов по заработной плате, директор просила переводить на личную банковскую карту, минуя счет организации, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Теперь эта бизнес-вумен проходит по уголовному делу, которое на нее завели по статье «полная невыплата заработной платы». Расследование вели следователи отдела Центрального района Волгограда СУ СК России по Волгоградской области. Сейчас дело передано в суд.

- В результате принятых мер, в том числе предъявления прокуратурой исковых заявлений в интересах работников, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU