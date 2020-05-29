2020-05-29T15:29:42+03:00
Спорт

Клуб проходит лицензирование: в «Роторе» опровергли слухи о снятии с РПЛ

Руководство готовит документы, а футболисты наверстывают форму
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор"Фото СК "Ротор"
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В футбольной среде появился слух о том, что волгоградский «Ротор» вслед за ФК «Химки» может сняться с чемпионата РПЛ. Мол, в бюджете Волгоградской области сейчас лишних денег нет, все ушли на коронавирус, а спонсора пока не нашли. Нет денег – нет премьер-лиги… «КП-Волгоград» решила напрямую спросить у руководителей волгоградского клуба – «Правда ли это?». И получили опровержение.

- Мы не знаем, откуда появилась такая информация. Сейчас клуб в штатном режиме проходит процедуру лицензирования, - ответили в СК «Ротор».

Кто и зачем распускает подобные слухи – не понятно. Волгоградский «Ротор» шел к этому 16 долгих лет: пережил падение, банкротство, потерял герб, но смог все вернуть и пробиться в высшую лигу не для того, чтобы остановиться в шаге от мечты.

К счастью, футболисты «Ротора» слухам не верят, поэтому продолжают готовиться к РПЛ вместе с клубом. Пока они еще тренируются в домашнем режиме, но, возможно, скоро вернутся к тренировкам.

Напомним, что из-за коронавируса турнир ФНЛ завершился досрочно, «Ротор» стал победителем турнира и завоевал право выхода в РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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