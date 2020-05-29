2020-05-29T14:47:22+03:00
Происшествия

В Волгограде торговец рыбой предложил взятку полицейскому

В цехах коммерсанта обнаружили около 25 тонн сомнительного товара
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мужчину задержали за взятку полицейскому.Мужчину задержали за взятку полицейскому.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Торговца рыбой сомнительного качества и происхождения задержали в Волгограде. В производственных цехах его фирмы полицейские обнаружили около 25 тонн подозрительного товара. Тогда коммерсант попытался подкупить стража порядка. Но полицейский сообщил об этом начальству. На бизнесмена возбудили уголовное дело за дачу взятки.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном СУ СКР, товары без маркировки сотрудники МВД обнаружили у индивидуального предпринимателя 26 мая. Чтобы замять дело, фактический владелец бизнеса предложил за крупную сумму закрыть глаза и не изымать продукцию. Полицейский от денег отказался. Но торговец все же положил 91 тысячу рублей в бардачок машины старшего лейтенанта.

Полицейскому коммерсант предложил 91 тысячу рублей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейскому коммерсант предложил 91 тысячу рублей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вскоре коммерсанта задержали оперативники отдела ЭБиПК городского управления МВД.

- Ему грозит ответственность от штрафа в размере до полутора миллионов рублей до восьми лет лишения свободы, - рассказали в региональном главке МВД России.

В цехах обнаружили 25 тонн сомнительной рыбы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В цехах обнаружили 25 тонн сомнительной рыбы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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