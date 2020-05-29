В Волгограде погоня полиции за пьяным водителем закончилась дракой с цыганами

29 Май 2020 2020-05-29T12:25:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент, который произошел в Волгограде ночью 28 мая, напоминает лихо закрученный сюжет фильма – погоня с мигалками, драка, причем массовая, задержание, ну и как итог – уголовное дело. А началось все с момента, когда инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по Волгограду попытались остановить для проверки «Дэу Нексия». Машина мчалась по Дзержинскому району, когда гаишник подал знак остановиться. Но вместо того, чтобы прекратить движение, водитель нажал на газ и попытался сбежать. Инспекторы ринулись в погоню. Догнали нарушителя у частного дома. Водитель успел забежать во двор. Когда правоохранители попытались пройти внутрь за мужчиной, из дома на помощь нарушителю выбежали его многочисленные родственники. Они набросились на полицейских с кулаками. Завязалась массовая драка. Инспекторам пришлось вызывать подкрепление.

- Силами дополнительных нарядов полиции хулиганов утихомирили. 38-летнего водителя, который был за рулем «Дэу» в состоянии алкогольного опьянения, доставили в отдел полиции. На него тут же составили сразу два протокола: один за «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», второй – за «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». По факту применения насилия в отношении представителей власти следственными органами проводится процессуальная проверка, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU