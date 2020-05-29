2020-05-29T12:20:38+03:00
Общество

Волгоградец выступил за открытие детских садов

Известный в регионе фермер из Иловлинского района Андрей Прошаков представил аргументы в пользу снятия ограничений
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пока же в Волгоградской области закрыты даже детские площадки и спортивные городки.Пока же в Волгоградской области закрыты даже детские площадки и спортивные городки.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Два месяца волгоградцы сидят в самоизоляции. Ограничения, скорее всего, продлят. Все это время закрыты детские сады при том, что многие предприятия и организации возобновили свою деятельность и родители малышей вышли на работу. Известный в регионе фермер и общественник из Иловлинского района Андрей Прошаков высказался за открытие детских садов и летних лагерей. Ведь, по его мнению, «режим санитарных ограничений сохранится до появления вакцины», все это время родителям нужно зарабатывать, у матерей-одиночек такой возможности нет.

- Наверное, нужно увеличивать количество групп, уменьшая их численность, вводить в штат дополнительно единицы медработников, педагогов. Это точнее должны сказать специалисты, а областные депутаты увеличить бюджетные отчисления на организованных детей, - написал Андрей Прошаков.

По мнению общественника, такое решение принесло бы Волгоградской области экономические и политические преференции, сняло нарастающее социальное напряжение и позволило пополнять не только семейный, но и областной бюджет. К тому же воспитатели теряют навыки, а немало детей гуляет по улицам без присмотра и не имеет возможности правильно питаться.

- Захотят ли они в такой ситуации, когда нужно ставить крест на карьере и сидеть дома с ребёнком, иметь детей? – задается общественник вопросом, рассуждая о молодых семьях.

Однако волгоградские чиновники уже не раз высказывались о том, что детсады – это источник повышенной опасности распространения инфекции. Сегодня на заседании оперативного штаба должны принять решения на следующий период. Пока же в Волгоградской области до 1 июня закрыты даже детские площадки и спортивные городки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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