2020-05-29T11:48:47+03:00
Общество

Спасибо нашим докторам!: полиция Волгограда сняла видеоролик с благодарностью врачам

В клипе правоохранители называют медиков, которые встали на борьбу с коронавирусом, Героями наших дней [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото - скрин клипа регионального Главка.Фото - скрин клипа регионального Главка.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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«Мы думали сложнее нашей службы нет, о том, что нам всего трудней, вот только жаль никто не вспоминал врачей… Спасибо нашим докторам!», - это слова из песни, которую волгоградские полицейские посвятили нашим медикам. Они знают, каково это по первому зову спешить на помощь, не спать ночами, жертвовать личной жизнью ради здоровья других. Поэтому и песня у правоохранителей получилась переполнена эмоциями. Они не устают повторять «Спасибо!», всем, кто сейчас оказался на передовой и борется с коронавирусом также рьяно, как полиция с преступностью.

- Сейчас им - врачам, медсестрам, фельдшерам, санитаркам, водителям скорой, важно каждое слово поддержки. От лица начальника Главного Управления МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко, каждого рядового и офицера, ветеранов МВД, членов Общественного совета, мы благодарим медицинских работников за их самоотверженный труд, - говорят в региональном Главке.

Слова и музыку написал певец и композитор Брендон Стоун, а исполнили песню сотрудники волгоградской полиции – Кристина Шубина и Анна Ростовцева.

Полицейские Волгограда сняли клип, посвященный медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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