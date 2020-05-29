Спасибо нашим докторам!: полиция Волгограда сняла видеоролик с благодарностью врачам

29 Май 2020 2020-05-29T11:48:47+03:00

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«Мы думали сложнее нашей службы нет, о том, что нам всего трудней, вот только жаль никто не вспоминал врачей… Спасибо нашим докторам!», - это слова из песни, которую волгоградские полицейские посвятили нашим медикам. Они знают, каково это по первому зову спешить на помощь, не спать ночами, жертвовать личной жизнью ради здоровья других. Поэтому и песня у правоохранителей получилась переполнена эмоциями. Они не устают повторять «Спасибо!», всем, кто сейчас оказался на передовой и борется с коронавирусом также рьяно, как полиция с преступностью.

- Сейчас им - врачам, медсестрам, фельдшерам, санитаркам, водителям скорой, важно каждое слово поддержки. От лица начальника Главного Управления МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко, каждого рядового и офицера, ветеранов МВД, членов Общественного совета, мы благодарим медицинских работников за их самоотверженный труд, - говорят в региональном Главке.

Слова и музыку написал певец и композитор Брендон Стоун, а исполнили песню сотрудники волгоградской полиции – Кристина Шубина и Анна Ростовцева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/781957" frameborder="0"></iframe> Полицейские Волгограда сняли клип, посвященный медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU