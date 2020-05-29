Волгоградец продал иномарку и потребовал у страховой 7,5 миллионов за ее угон

29 Май 2020 2020-05-29T11:08:55+03:00

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41-летний житель Волгограда попал под несколько уголовных статей, а все из-за желания заработать миллионы на страховой компании. Мужчину обвиняют в ложном доносе и подстрекательстве, также его вменяют хранение боеприпасов. Как установили следователи, обвиняемый еще год назад купил дорогую иномарку, оформил ее на родственника. Затем машина якобы бесследно пропала, о чем формальный владелец с подачи преступника сообщил в полицию. Тогда возбудили уголовное дело, вот только в реальности никакого угона не было – автомобиль продали за границу. А вслед за этим злоумышленник потребовал у страховой компании 7,5 миллионов рублей. По ходу расследования у фигуранта нашли кучу патронов.

- В настоящее время расследование этого уголовного дела завершено. Фигуранту преступления предъявлено обвинение. В ближайшее время материалы следствия с обвинительным заключением будут направлены в прокуратуру, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

ИСТОЧНИК KP.RU