2020-05-29T09:20:44+03:00
Происшествия

В ДТП на западе Волгограда пострадали двое детей

А в Волжском женщина-водитель устроила аварию с пятью пострадавшими
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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За сутки в ДТП пострадали 10 волгоградцев.За сутки в ДТП пострадали 10 волгоградцев.Фото: Тимур ХАНОВ
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ДТП, в котором пострадали двое маленьких детей, произошло накануне днем в Дзержинском районе Волгограда. 65-летний астраханец за рулем кроссовера Volkswagen Touareg ехал по улице Домостроителей и в районе магазина Metro врезался в стоящую «Дэу Нексия». В салоне второй иномарки находились 29-летняя женщина-водитель и двое детей. Маленькие пассажиры получили травмы. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, на скорой в больницу с места ДТП увезли 6-летнего мальчика и 3-летнюю девочку.

А в Волжском в этот четверг 30-летняя женщина-водитель на «ВАЗ-21102» при развороте врезалась в попутный автомобиль этой же марки на улице Ленина. За рулем второй машины оказался 29-летний мужчина, не имевший водительских прав. Пострадали в этой аварии сразу пять человек. Правда, троим медики оказали помощь на месте ДТП. На больничной койке оказались 34-летний пассажир второго «ВАЗа» и сама автоледи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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