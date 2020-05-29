Под Волгоградом две недели ищут пропавшего 34-летнего мужчину

29 Май 2020 2020-05-29T09:19:58+03:00

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Волгоградский поисковый отряд «Лиза Алерт» регулярно получает запросы на поиски пропавших жителей области. Ребенок это или взрослый – неважно: добровольцы выдвигаются на местность, где может находиться человек, и ищут до последнего. Конечно, этим занимаются и правоохранительные органы, но помощь волонтеров никогда не будет лишней. В свою очередь «Лиза Алерт» просит обычных волгоградцев с помощью в поиске 34-летнего Станислава Осинского из поселка Новый Рогачик Городищенского района.

Фото: Лиза Алерт

Мужчина ушел из дома 18 мая и не вернулся, на связь не выходил, о его местонахождении вот уже две недели ничего неизвестно.

- Из особых примет – он хромает. На вид рост примерно 185 сантиметров, телосложение плотное, волосы светло-русые, глаза серые. На Станиславе был темно-синий свитер, темно-синие спортивные штаны, черные ботинки, - рассказали «КП-Волгоград» в группе «Лиза Алерт».

Телефон для связи 8(966)-789-08-88 (Светлана).

ИСТОЧНИК KP.RU