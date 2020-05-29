Волгоградцев спросят о пустых троллейбусах

29 Май 2020 2020-05-29T08:41:47+03:00

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В мэрии Волгограда задались вопросами: почему троллейбусы ходят пустые и нужен ли вообще «рогатый» городу. Решили спросить об этом самих волгоградцев. Городской центр управления пассажирскими перевозками составил анкету по вопросам транспортного обслуживания. Главная цель опроса – узнать, почему троллейбусы не пользуются у горожан популярностью и в чем причины, а также как повлияла на транспортное обслуживание введенная самоизоляция. На основании полученных ответов специалисты сделают выводы и рекомендации. Опрос будут проводить на сайте и на остановках общественного транспорта.

- Заполняемость салона троллейбусов в течение дня не превышает 25 - 30%. При этом пассажиропоток стабильно снижается на протяжении последних лет, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии о причинах проведения опроса.

Ранее в Волгограде уже закрыли из-за нерентабельности троллейбусный маршрут №18. Но чиновники подчеркивают: цель опроса - улучшить работу электротранспорта и повысить качество услуг.

Пройти опрос.

ИСТОЧНИК KP.RU