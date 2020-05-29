Коронавирус в Волгограде, последние новости на 29 мая: Волжский и Волгоград соединят маршрутки

29 Май 2020 2020-05-28T22:43:59+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 29 мая 2020 года, самые важные события

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Казалось, Волгоградская область почти вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В последние дни цифры держались в районе 80-90. Но за последние сутки заразились сразу 111 человек. Общее число заболевших достигло цифры в 2581 человек. Почти половина из них болеет бессимптомно. Но есть пациенты, которым без аппаратов ИВЛ не обойтись. Мы собрали последние новости на 29 мая 2020 года о ситуации с COVID-19 в Волгоградской области.

Цифры по заболевшим коронавирусом в областном центре по-прежнему высокие. В Волгограде общее число с положительным диагонозом COVID-19 скоро перевалит рубеж в 1000 человек. Продолжают поступать пациенты из Урюпинского психинтерната. Первоначально сообщали о 30 заразившихся. Сейчас уже 52. Это и персонал, и подопечные.

Из-за подобных ковидных вспышек вряд ли Волгоградской области удастся снять режим самоизоляциии с 1 июня. Для этого должны быть определенные условия, из которых пока не все в регионе соблюдаются. Коэффициент распространения коронавирус у нас единица, половина коечного фонда свободна, а коэффициент тестирования приближается к 100. Но новые массовые очаги заражения портят статистику.

Тяжелобольных в Москве лечат ковидной плазмой. У нас в Волгограде уже начали принимать кровь от тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Требования к донорам жесткие, так что не все, кто перенес COVID-19, смогут помочь другим пациентам.

Кстати, Волгоград и Волжский решили все-таки соединить маршрутками №123.Т, №159.Т, №160, №246, №260. В Волжском пустят также автобусы №586, №102А, №104, №108 и №116. Но это все спецрейсы. То есть работают они по особому расписанию и по сокращенному маршруту.

29 мая для всех волгоградских выпускников прозвенит последний звонок. Правда, на этот раз из коронавируса он пройдет по-особому: онлайн. Чтобы детям было интересно, их поздравят известные волгоградские спортсмены. Трансляцию будут вести из ДЮЦа с 9 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU