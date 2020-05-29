2020-05-28T22:43:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 29 мая: Волжский и Волгоград соединят маршрутки

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 29 мая 2020 года, самые важные события
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
В Волгограде можно стать ковидным донором плазмы.В Волгограде можно стать ковидным донором плазмы.
Изменить размер текста:

Казалось, Волгоградская область почти вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В последние дни цифры держались в районе 80-90. Но за последние сутки заразились сразу 111 человек. Общее число заболевших достигло цифры в 2581 человек. Почти половина из них болеет бессимптомно. Но есть пациенты, которым без аппаратов ИВЛ не обойтись. Мы собрали последние новости на 29 мая 2020 года о ситуации с COVID-19 в Волгоградской области.

Цифры по заболевшим коронавирусом в областном центре по-прежнему высокие. В Волгограде общее число с положительным диагонозом COVID-19 скоро перевалит рубеж в 1000 человек. Продолжают поступать пациенты из Урюпинского психинтерната. Первоначально сообщали о 30 заразившихся. Сейчас уже 52. Это и персонал, и подопечные.

Из-за подобных ковидных вспышек вряд ли Волгоградской области удастся снять режим самоизоляциии с 1 июня. Для этого должны быть определенные условия, из которых пока не все в регионе соблюдаются. Коэффициент распространения коронавирус у нас единица, половина коечного фонда свободна, а коэффициент тестирования приближается к 100. Но новые массовые очаги заражения портят статистику.

Тяжелобольных в Москве лечат ковидной плазмой. У нас в Волгограде уже начали принимать кровь от тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Требования к донорам жесткие, так что не все, кто перенес COVID-19, смогут помочь другим пациентам.

Кстати, Волгоград и Волжский решили все-таки соединить маршрутками №123.Т, №159.Т, №160, №246, №260. В Волжском пустят также автобусы №586, №102А, №104, №108 и №116. Но это все спецрейсы. То есть работают они по особому расписанию и по сокращенному маршруту.

29 мая для всех волгоградских выпускников прозвенит последний звонок. Правда, на этот раз из коронавируса он пройдет по-особому: онлайн. Чтобы детям было интересно, их поздравят известные волгоградские спортсмены. Трансляцию будут вести из ДЮЦа с 9 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 29 мая: Волжский и Волгоград соединят маршрутки
Владельцы летних кафе и киосков могут получить отсрочку за размещение
Последний звонок в Волгограде покажут по ТВ и вКонтакте
10 маршруток соединят Волгоград и Волжский с 28 мая
Задержали, недоплатили: прокуратура нашла массу нарушений по надбавкам за коронавирус волгоградским медикам
В Волгограде судят наркосбытчика, напавшего на полицейского с ножом
Летчики сняли видео, как готовятся к авиапараду Победы над Волгоградом
В Волгограде снесут три многоэтажки
«От сердца к сердцу»: волгоградским врачам подарили сотни сертификатов в салоны красоты
В Волгограде гаишники устроят облаву на тонированные автомобили
Федеральный Фонд поможет достроить пять проблемных многоэтажек в Волгограде
В Волгограде ИП не платила зарплату 11 сотрудникам кондитерской