Владельцы летних кафе и киосков могут получить отсрочку за размещение

28 Май 2020 2020-05-28T18:31:21+03:00

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К сожалению, коронавирус бьет не только по здоровью людей. Он создает огромные финансовые проблемы для миллионов людей. Государство разработало меры поддержки для граждан и поручило региональным властям разработать свой пакет документов для того, чтобы люди смогли пережить кризис, вызванный COVID-19, наименее болезненно. Волгоградские чиновники достаточно эффективно с этим справляются. Очередные предложения поступят на рассмотрение депутатов Волгоградской городской Думы уже в эту пятницу. Законотворцам предстоит решить, как поддержать владельцев НТО и летних кафе. Сейчас их деятельность приостановлена из-за высокого риска распространения коронавирусной инфекции.

Что предлагают чиновники. Они предоставляют бизнесменам выбор: либо те могут получить отсрочку за размещение нестационарных торговых объектов до конца 2020 года ,либо уменьшить плату на 50 процентов с 1 апреля по 1 октября. Владельцам летних кафе смогут дать отсрочку выплат на весь этот сезон. Даже когда этот период закончится, никто не будет брать предпринимателей за горло и требовать единомоментно заплатить всю сумму. Власти предложат поэтапное погашение.

Чиновники уже посчитали, что этим предложением смогут воспользоваться более 300 бизнесменов.

ИСТОЧНИК KP.RU