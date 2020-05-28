Последний звонок в Волгограде покажут по ТВ и вКонтакте

28 Май 2020 2020-05-28T17:31:02+03:00

В этом году традиционных школьных линеек не будет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

29 мая 2020 года выпускники Волгоградской области будут праздновать последний звонок в необычном формате - дома онлайн [что будет, где смотреть, трансляция, програма мероприятий]

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Коронавирус продолжает ломать привычную волгоградцам жизнь, снова и снова покушаясь на самое святое. Сначала Пасха, Первомай и День Победы, теперь – последний звонок и выпускные для учеников 9-х и 11-х классов. Для тех, кто покидает школу, это очень знаменательные события. Но из-за COVID-19 традиционных школьных линеек в Волгоградской области не будет. Так что ученики и педагоги будут креативить дистанционно, а поздравительные речи заменят видеороликами. Начнется последний звонок 29 мая 2020 в Волгограде в 9.00. Праздник пройдет в ГДЮЦе. Для выпускников выступят учитель года Лариса Арачашвили (кстати, она стала девушкой с обложки июньского номера журнала Glamour ), олимпийский чемпион по гребле Максим Опалев, народный учитель Юрий Лепехин. Дадут слово и самим выпускникам, и первоклашкам. Покажут в записи номера артистов. Также в программе праздничных мероприятий - флешмобы от родителей. Но все - по удаленке. Кроме перезвона тысяч колокольчиков, которые выпускники возьмут в руки дома и на балконах.

Где смотреть последний звонок 29 мая 2020 в Волгограде: онлайн-трансляция будет на телевидении Волгоград 24, а также вКонтакте. Начало в 9.00. Даст старт последнему школьному звонку в реале призер множества олимпиад Геннадий Спирин.

Как сообщили «КП-Волгоград» в обладминистрации, Лариса Арачашвили вместе с другими молодыми волгоградскими учителями с юмором покажут бич педагогов и учеников, которым в этом году стал не ЕГЭ, а дистанционное обучение. Ученики вместе с учителями и мамами будут петь, показывать класс, смеяться.

Напомним, в 2020 году последний звонок прозвучит для 10 тысяч одиннадцатиклассников и более 23,7 тысячи девятиклассников Волгоградской области.

ВАЖНО! Алкоголь 29 мая в Волгограде запретят продавать с утра и до ночи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU