10 маршруток соединят Волгоград и Волжский с 28 мая

28 Май 2020 2020-05-28T17:04:38+03:00

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В Волгоградской области потихоньку снимают ограничения режима самоизоляции. Пока карантинные меры действуют до 1 июня, но, скорее всего, их снова продлят. А пока на дороги Волгограда и Волжского выпустили маршрутки, которые не ходили целых два месяца. Сразу десять автобусных маршрутов возобновили работу с 28 мая 2020 года. Маршрутки будут возить жителей областного центра, Волжского, а также Среднеахтубинского и Ленинского районов. Волгоград и Волжский в самоизоляции соединят маршрутки №123.Т, №159.Т, №160, №246, №260. В Волжском пустят автобусы №586, №102А, №104, №108 и №116.

При этом ходить маршрутки будут все же в статусе спецмаршрутов, так что № 159.Т, №123.Т, №160 и 260 в Волгограде пока будут доезжать только до остановки «Школа №3», а автобус № 246 - до 7-й Гвардейской.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомдортрансе, с 28 мая 2020 года в регионе между Волгоградом и Волжским начали ходить автобусы и маршрутки: №123.Т Волгоград (Школа №3) - Волжский (30 мкр); №159.Т Волгоград (Школа № 3) – Волжский (пл. Ленина); №160 Волгоград (Школа № 3) - Волжский (18 мкр); №246 Волжский (Волжский Пассаж) – Волгоград (7-й Гвардейской); №260 Волгоград (Школа № 3) – Волжский (37 мкр).

Также для волжан запустят автобусы №586 п. Красный Октябрь – р.п. Средняя Ахтуба (Сбербанк) через Волжский (ЖДВ); №102А Волжский (ЖДВ) – с. Заплавное; №104 Волжский (ЖДВ) – п. Лебяжья Поляна; №108 Волжский (ЖДВ) – п. Куйбышев и №116 Волжский (ЖДВ) – п. Рассвет.

ИСТОЧНИК KP.RU