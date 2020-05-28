Задержали, недоплатили: прокуратура нашла массу нарушений по надбавкам за коронавирус волгоградским медикам

28 Май 2020 2020-05-28T16:53:53+03:00

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Казалось бы, как можно обмануть медиков, которые сегодня работают с коронавирусными пациентами. Президент России Владимир Путин лично озвучил, кому и сколько доплатят за их риск на работе. Но в волгоградских больницах прокуратура нашла массу нарушений во время проверок на предмет, как исполняют на местах поручение президента.

- В ходе проверок прокурорами Дзержинского района Волгограда, Светлоярского, Иловлинского, Палласовского, Жирновского и иных районов области выявлены факты неначисления и невыплаты стимулирующих надбавок, в том числе производимых за счет трансфертов из федерального бюджета, - рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Например, в Светлоярской ЦРБ не все медики попали в список, имеющих право на получение надбавок. В частности, фельдшер-лаборант и старшая медсестра Светлоярского ФАПа не получили надбавки, пока не нагрянула прокуратура. Еще 40 сотрудников этой больницы получили деньги с большой задержкой. Кстати, после этого главврач Светлоярской ЦРБ уволился с поста по собственному желанию.

- В отдельных случаях прокурорами установлены нарушения сроков соответствующих выплат, необоснованное занижение их размера, незаконное удержание налога на доходы физических лиц, - перечисляют выявленные нарушения в областной прокуратуре. – Вынесены представления на привлечение к административной ответственности нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU