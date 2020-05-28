В Волгограде судят наркосбытчика, напавшего на полицейского с ножом
25-летний житель Волгограда стал фигурантом уголовного дела по тяжким статьям: его обвиняют в распространении наркотиков, а также нападение на сотрудника МВД. Молодой человек состоял в группировке по распространению незаконных веществ, за банкой следили правоохранительные органы. В день преступления на адрес к мужчине пришли бойцы спецподразделения.
- Увидев на пороге дома стражей порядка, обвиняемый схватил нож, которым ранил сотрудника отряда специального назначения, находившегося в форменном обмундировании, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СУ СКР по Волгоградской области.
Следователям ужалось доказать причастность обвиняемого к торговле наркотиками, также его осудят за нападение на сотрудника Главка МВД. Сейчас преступник находится в тюрьме под стражей, там же он будет ожидать приговора по делу.
ИСТОЧНИК KP.RU