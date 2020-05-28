Летчики сняли видео, как готовятся к авиапараду Победы над Волгоградом

28 Май 2020 2020-05-28T16:26:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Как только президент России Владимир Путин объявил новую дату проведения парада Победы, посвященного 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, штурмовая авиация ЮВО приступила к тренировкам. Времени на подготовку немного – Парад, напомним, состоится 24 июня 2020-го.

- Всего в тренировках пролёта участвует около 30 единиц самолетов Су-25, в том числе новейшая модификация Су-25СМ3, которые проходят в диапазоне высот от 200 до 600 метров над землей, - рассказывают в пресс-службе Южного военного округа.

Отметим, что авиапарад пройдет в десяти городах на юге России, в том числе и в Волгограде. В демонстрационных пролетах будет задействовано около 120 единиц авиационной техники.

- Кроме того, в местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО 24 июня пройдут торжественные шествия войск, - отмечают в Министерстве обороны.

Напомним, в этом году юбилейное шествие, приуроченное к Дню по городам ЮВО пройдут свыше 43 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен войны.

Летчики-штурмовики начали готовиться к авиапараду 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU