В Волгограде снесут три многоэтажки

28 Май 2020 2020-05-28T16:10:38+03:00

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В Волгограде осталось еще много домов довоенной и послевоенной постройки, которые уже находятся в таком ужасном состоянии, что их проще снести, нежели отремонтировать. Три таких дома – на улице Брасовской в Замечетинском микрорайоне. Это двухэтажные строения построенные в 50-е годы: дом №9 (1956 года постройки), №11 (1953 года постройки) и №18 (1957 года постройки). Инспекторы регионального Госжилнадзора в рамках программы капремонта обследовали эти многоэтажки и пришли к выводу, что они являются аварийными.

- По результатам инженерных изысканий выявлено, что в домах № 9, 11, 18 по улице Брасовская проведение капитального ремонта нецелесообразно, - сказано в заключении жилинспекции.

Материалы обследований направили в межведомственную комиссию Тракторозаводского района Волгограда. Комиссия, изучив эти исследования, приняла решение признать данные дома аварийными и подлежащими сносу.

ИСТОЧНИК KP.RU