«От сердца к сердцу»: волгоградским врачам подарили сотни сертификатов в салоны красоты

28 Май 2020 2020-05-28T15:47:49+03:00

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Наши врачи трудятся и день, и ночь трудятся на передовой. Благодаря самоотверженности медиков, которые в рабочее время не снимают с себя противочумные костюмы, удается спасать заболевших коронавирусом. Даже в обычной маске трудно дышать, что говорить о непроницаемых халатах и респираторах. В интернете немало фотографий после смены: на лице остаются глубокие отметины, кожа травмируется. Поэтому решили, что не лишним будет организовать акцию «Красивая акция: от сердца к сердцу». Врачам Волгограда и Волжского подарили более 200 сертификатов на посещение салонов красоты. А сделали это региональный ОНФ и Ассоциация предприятий индустрии красоты. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в пресс-службе народного движения.

- В первую очередь подобная акция свидетельствует о признании труда медиков. Это еще раз подчеркивает, что все вокруг понимают, как важна наша работа, сколько мы делаем для того, чтобы выздоравливали наши пациенты, – выразил благодарность главный врач клинической больницы №5 в Волгограде Константин Позднышев.

Также врачам запишут видео от пациентов, которых спасли, нарисуют их портреты, подарят цветы. Все это – лишь малая часть благодарности медикам за их непростую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU