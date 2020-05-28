2020-05-28T15:29:16+03:00
Общество

В Волгограде гаишники устроят облаву на тонированные автомобили

В ближайшие дни инспекторы обещают ужесточить контроль за любителями темных окон
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Кроме того, что нарушителей ждет штраф, его еще обяжут избавиться от тонировки, иначе арестуют.Кроме того, что нарушителей ждет штраф, его еще обяжут избавиться от тонировки, иначе арестуют.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В России уже давно действуют требования, которые запрещают затемнять стекла автомобилей (в том числе и покрывать их прозрачными цветными пленками). Но все равно находятся водители, которые так и норовят устроить в своей машине полумрак. Вот на них в ближайшие дни и устроят облаву волгоградские гаишники.

Как сообщают «КП-Волгоград» в городской Госавтоинспекции, сейчас в городе проходит рейд, который направлен на пресечение как раз таких правонарушений. Инспекторы будут проверять затемнение автостекол специальными приборами, которые показывают степень светопропускания.

И напоминают, что в соответствии с частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством с темными стеклами грозит штраф в размере 500 рублей.

- Вместе с протоколом водителю также вручается требование о прекращении противоправных действий. В случае повторно зафиксированного нарушения водителя могут арестовать на 15 суток за неповиновение требованию сотрудника полиции, - уточняют в волгоградском ГИБДД.

Гаишники также обещают, что подобные облавы на тонированные машины будут устраивать регулярно. Так что не советуем испытывать судьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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