В Волгограде гаишники устроят облаву на тонированные автомобили
В России уже давно действуют требования, которые запрещают затемнять стекла автомобилей (в том числе и покрывать их прозрачными цветными пленками). Но все равно находятся водители, которые так и норовят устроить в своей машине полумрак. Вот на них в ближайшие дни и устроят облаву волгоградские гаишники.
Как сообщают «КП-Волгоград» в городской Госавтоинспекции, сейчас в городе проходит рейд, который направлен на пресечение как раз таких правонарушений. Инспекторы будут проверять затемнение автостекол специальными приборами, которые показывают степень светопропускания.
И напоминают, что в соответствии с частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством с темными стеклами грозит штраф в размере 500 рублей.
- Вместе с протоколом водителю также вручается требование о прекращении противоправных действий. В случае повторно зафиксированного нарушения водителя могут арестовать на 15 суток за неповиновение требованию сотрудника полиции, - уточняют в волгоградском ГИБДД.
Гаишники также обещают, что подобные облавы на тонированные машины будут устраивать регулярно. Так что не советуем испытывать судьбу.
ИСТОЧНИК KP.RU