Федеральный Фонд поможет достроить пять проблемных многоэтажек в Волгограде

28 Май 2020 2020-05-28T15:07:51+03:00

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Администрация Волгоградской области подписала соглашение с федеральным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства.. Это даст возможность привлечь госбюджетные деньги и наконец-то достроить проблемные многоэтажки, дольщики которых уже много лет ждут свои квартиры.

В частности, на первом этапе в рамках соглашения достроят пять домов, которые находятся в процедуре банкротства. В этот список попали: ЖК «Династия» в Ворошиловском районе, ЖК «Парк Европейский» (2 многоквартирных дома) в Кировском районе и ЖК «Адмиралтейский» (2 МКД) в Красноармейском районе Волгограда. Почти 700 дольщиков обретут жилье.

Как пояснила председатель комитета Волгоградской областной Думы по ЖКХ, жилищной политике и строительству Валентина Гречина, по остальным долгостроям вопрос остается на контроле, сегодня варианты решений прорабатываются совместно с Фондом.

ИСТОЧНИК KP.RU