В Волгограде ИП не платила зарплату 11 сотрудникам кондитерской
Работники одной из кондитерских Ворошиловского района Волгограда несколько месяцев не получали зарплату в 2019 году. Волгоградцы не стали терпеть и написали заявление. Как оказалось, 11 подчиненным предпринимательница не доплатила в общей сложности 200 тысяч рублей. А это уголовная статья – «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».
- ИП не произвела расчет даже с теми, кто решил уволиться. При этом, как установили следователи, в указанный период времени кондитерская приносила стабильный доход и финансовых трудностей не испытывала, однако расходовались эти деньги на иные цели, не связанные с оплатой труда, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
Пока проводится расследование, бизнес-леди решила быстро выплатить зарплаты, однако от отвественности это ее не избавит.
ИСТОЧНИК KP.RU