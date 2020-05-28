2020-05-28T14:10:02+03:00
Общество

В Волгограде ИП не платила зарплату 11 сотрудникам кондитерской

На бизнес-леди возбудили уголовное дело
Юлия Данильченко
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Работники одной из кондитерских Ворошиловского района Волгограда несколько месяцев не получали зарплату в 2019 году. Волгоградцы не стали терпеть и написали заявление. Как оказалось, 11 подчиненным предпринимательница не доплатила в общей сложности 200 тысяч рублей. А это уголовная статья – «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

- ИП не произвела расчет даже с теми, кто решил уволиться. При этом, как установили следователи, в указанный период времени кондитерская приносила стабильный доход и финансовых трудностей не испытывала, однако расходовались эти деньги на иные цели, не связанные с оплатой труда, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Пока проводится расследование, бизнес-леди решила быстро выплатить зарплаты, однако от отвественности это ее не избавит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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