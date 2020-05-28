2020-05-28T13:48:57+03:00
Происшествия

Стреляли в упор: на севере Волгограда живодеры изувечили пса, охранявшего переезд

Собаку спасли волонтеры фонда «Лисена»
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

ЧП произошло буквально вчера: волонтер и основатель фонда «Лисена» волгоградка Наталья Миндрина выехала на улицу Шурухина в Тракторозаводской район города-героя, чтобы спасти изувеченного пса. О том, что на железнодорожном переезде от страшных ран погибает животное, она узнала от неравнодушной жительницы.

- Когда я увидела «разбитую мордашку», по коже пошел мороз, - говорит Наталья, повидавшая десятки покалеченных людьми собак. Эта не стала исключением: в пса стреляли. - На этом участке пес три года, «служит» у путей , из них полтора года он не живет, а адски мучается. Собаку я забрала, морда месиво, в клинике на рентгене даже не стали считать сколько, в нем дроби, по анализам еще венсаркома.

Сейчас для лечение подопечного нужны средства и корм. Фонд существует за счет пожертвований. Власти выделяют средства приюту, но исключительно на реализацию программы «Гуманное соседство». А вот таких изувеченных живодерами животных приходится содержать самостоятельно. Волонтеры просят неравнодушных волгоградцев отозваться и сделать доброе дело. Все подробности в группе ВК (по ссылке).

Волгоградские волонтеры спасли изувеченного живодерами пса. .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Федеральный Фонд поможет достроить пять проблемных многоэтажек в Волгограде
В Волгограде ИП не платила зарплату 11 сотрудникам кондитерской
Стреляли в упор: на севере Волгограда живодеры изувечили пса, охранявшего переезд
Более 50 тысяч волгоградских семей получили новое пособие на детей до трех лет
Коронавирус в Волгограде: снимут ли ограничения 1 июня
Число заболевших COVID-19 в психинтернате Урюпинска увеличилось до 52 человек
В Волгограде 17-летний юноша стал жертвой грабителя
В разгар коронавируса в двух волгоградских больницах сменили главврачей
Владельцы «Соснового бора» согласились сами снести конюшни
Коронавирус в Волгоградской области: еще плюс 111 пациентов с COVID-19
Волгоградские патрульные поймали 326 нарушителей самоизоляции и масочного режима
В ДТП под Волгоградом пострадала 2-летняя девочка
Под Волгоградом в пожаре погибла женщина
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 28 мая: в Урюпинске вспышка COVID-19 в психинтернате
По просьбам жителей: в Волжский возвращают маршрутки
В Волгограде грабителю офисов микрозаймов дали четыре года тюрьмы
Возле «Акварели» на один день перекроют тоннель на время ремонта
С 1 июня в Волгограде добавят еще шесть электричек
В Волгограде закрылась популярная сеть кафе
Еще больше воды: на Волжской ГЭС опять увеличили сбросы
Волгоградец из мести спалил 53 гектара пшеницы фермера
24 июня – новая дата Парада Победы в Волгограде 2020: по Набережной пройдет юбилейное шествие