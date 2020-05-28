Стреляли в упор: на севере Волгограда живодеры изувечили пса, охранявшего переезд

28 Май 2020 2020-05-28T13:48:57+03:00

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ЧП произошло буквально вчера: волонтер и основатель фонда «Лисена» волгоградка Наталья Миндрина выехала на улицу Шурухина в Тракторозаводской район города-героя, чтобы спасти изувеченного пса. О том, что на железнодорожном переезде от страшных ран погибает животное, она узнала от неравнодушной жительницы.

- Когда я увидела «разбитую мордашку», по коже пошел мороз, - говорит Наталья, повидавшая десятки покалеченных людьми собак. Эта не стала исключением: в пса стреляли. - На этом участке пес три года, «служит» у путей , из них полтора года он не живет, а адски мучается. Собаку я забрала, морда месиво, в клинике на рентгене даже не стали считать сколько, в нем дроби, по анализам еще венсаркома.

Сейчас для лечение подопечного нужны средства и корм. Фонд существует за счет пожертвований. Власти выделяют средства приюту, но исключительно на реализацию программы «Гуманное соседство». А вот таких изувеченных живодерами животных приходится содержать самостоятельно. Волонтеры просят неравнодушных волгоградцев отозваться и сделать доброе дело. Все подробности в группе ВК (по ссылке).

Волгоградские волонтеры спасли изувеченного живодерами пса. .

ИСТОЧНИК KP.RU