2020-05-28T12:52:04+03:00
Общество

Более 50 тысяч волгоградских семей получили новое пособие на детей до трех лет

Всего волгоградцам по новому Указу президента выплатили уже 536,2 миллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Если возникли проблемы с получением дополнительных выплат на детей, звоните на "горячую линию" ПФР.Если возникли проблемы с получением дополнительных выплат на детей, звоните на "горячую линию" ПФР.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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За две недели после того, как президент России Владимир Путин подписан указ о новых ежемесячных пособиях семьям с детьми до трех лет, в Волгоградской области эти деньги успели получить уже более 50-ти тысяч родителей. В общей сложности семьям по данному указу выплатили более полумиллиарда рублей, а точнее - 536,2 миллиона рублей. Такие данные приводят «КП-Волгоград» в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Напомним, на выплату в размере 5000 рублей в течение трех месяцев – апрель, май, июнь 2020-го – имеют право все семьи, где есть дети до 3 лет.

- К 25 мая в Волгоградской области такие выплаты получили 38 тысяч родителей, у которых есть право на материнский капитал, и почти 13 тысяч граждан без права на маткапитал, - поясняют в отделении ПФ РФ.

И напоминают, что единовременная выплата на каждого ребенка от 3 до 16 лет будет осуществляться единоразово с 1 июня 2020 года!

- Для получения выплат семьям с детьми от 3 до 16 лет достаточно до 1 октября 2020 года подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг. 10 тысяч рублей получат все эти семьи, вне зависимости от их доходов, наличия работы, зарплаты и прочих пособий и выплат, - отмечают специалисты.

ДЛЯ СПРАВКИ

Кстати, в помощь волгоградцам теперь в каждом отделении Пенсионного фонда есть «горячая линия», по которой консультируют именно по вопросам дополнительных выплат семьям с детьми. Найти тетефоны можно на сайта ПФР.

Заходим на сайт ПФР www.pfrf.ru – выбираем регион - Волгоградская область – нажимаем на кнопку «Контакты региона» - Нажимаем кнопку «Структура Отделения» или «Найти клиентскую службу» – выбираем услугу - выбираем свой район проживания, нажимаем на него. Перед вами появятся номера для консультации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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