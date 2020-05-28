Коронавирус в Волгограде: снимут ли ограничения 1 июня

28 Май 2020 2020-05-28T12:12:08+03:00

Основным переходом к следующему этапу является устойчивая тенденция в течение семи дней,. но ее нет.

Облздрав рассказал, на каком этапе борьбы с COVID-19 находится Волгоградская область и как это отразится на продлении самоизоляции

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Что будет после 1 июня? Этим вопросом задается каждый волгоградец, однако точный ответ пока не знает никто. Совсем скоро оперштаб Волгоградской области озвучит решение – продлятся ли ограничения, масочный режим и самоизоляция. На брифинге 28 мая облздрав рассказал, на каком этапе борьбы с коронавирусной инфекцией находится регион и как это отразится на решении властей.

- На сегодня посчитан коэффициент распространения коронавирусной инфекции – это единица. Коечный фонд свободен на 51%, коэффициент тестирования – 99,2%. По последнему показателю мы подошли ко второму этапу, - прокомментировал «КП-Волгоград» зампред главы облздрава Николай Алимов.

Однако он отметил, что в методических рекомендациях главного санврача страны говорится: основным переходом к следующему этапу является устойчивая тенденция в течение семи дней.

- У нас, к сожалению, есть вспышки. Поэтому коэффициент в течение этого срока варьирует, стабильно не держится из-за резкого прироста. В отношении принятии решения оперштабом, что будет после 1 июня, это будут учитывать. Это видно по ситуации в интернате Урюпинске, где прирост за 28 мая 22 человека, - резюмировал Николай Алимов.

ИСТОЧНИК KP.RU