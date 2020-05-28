2020-05-28T12:12:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде: снимут ли ограничения 1 июня

Облздрав рассказал, на каком этапе борьбы с COVID-19 находится Волгоградская область и как это отразится на продлении самоизоляции
Юлия Данильченко
Поделиться:
Основным переходом к следующему этапу является устойчивая тенденция в течение семи дней,. но ее нет.Основным переходом к следующему этапу является устойчивая тенденция в течение семи дней,. но ее нет.
Изменить размер текста:

Что будет после 1 июня? Этим вопросом задается каждый волгоградец, однако точный ответ пока не знает никто. Совсем скоро оперштаб Волгоградской области озвучит решение – продлятся ли ограничения, масочный режим и самоизоляция. На брифинге 28 мая облздрав рассказал, на каком этапе борьбы с коронавирусной инфекцией находится регион и как это отразится на решении властей.

- На сегодня посчитан коэффициент распространения коронавирусной инфекции – это единица. Коечный фонд свободен на 51%, коэффициент тестирования – 99,2%. По последнему показателю мы подошли ко второму этапу, - прокомментировал «КП-Волгоград» зампред главы облздрава Николай Алимов.

Однако он отметил, что в методических рекомендациях главного санврача страны говорится: основным переходом к следующему этапу является устойчивая тенденция в течение семи дней.

- У нас, к сожалению, есть вспышки. Поэтому коэффициент в течение этого срока варьирует, стабильно не держится из-за резкого прироста. В отношении принятии решения оперштабом, что будет после 1 июня, это будут учитывать. Это видно по ситуации в интернате Урюпинске, где прирост за 28 мая 22 человека, - резюмировал Николай Алимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Федеральный Фонд поможет достроить пять проблемных многоэтажек в Волгограде
В Волгограде ИП не платила зарплату 11 сотрудникам кондитерской
Стреляли в упор: на севере Волгограда живодеры изувечили пса, охранявшего переезд
Более 50 тысяч волгоградских семей получили новое пособие на детей до трех лет
Коронавирус в Волгограде: снимут ли ограничения 1 июня
Число заболевших COVID-19 в психинтернате Урюпинска увеличилось до 52 человек
В Волгограде 17-летний юноша стал жертвой грабителя
В разгар коронавируса в двух волгоградских больницах сменили главврачей
Владельцы «Соснового бора» согласились сами снести конюшни
Коронавирус в Волгоградской области: еще плюс 111 пациентов с COVID-19
Волгоградские патрульные поймали 326 нарушителей самоизоляции и масочного режима
В ДТП под Волгоградом пострадала 2-летняя девочка
Под Волгоградом в пожаре погибла женщина
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 28 мая: в Урюпинске вспышка COVID-19 в психинтернате
По просьбам жителей: в Волжский возвращают маршрутки
В Волгограде грабителю офисов микрозаймов дали четыре года тюрьмы
Возле «Акварели» на один день перекроют тоннель на время ремонта
С 1 июня в Волгограде добавят еще шесть электричек
В Волгограде закрылась популярная сеть кафе
Еще больше воды: на Волжской ГЭС опять увеличили сбросы
Волгоградец из мести спалил 53 гектара пшеницы фермера
24 июня – новая дата Парада Победы в Волгограде 2020: по Набережной пройдет юбилейное шествие