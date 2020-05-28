Число заболевших COVID-19 в психинтернате Урюпинска увеличилось до 52 человек

28 Май 2020 2020-05-28T12:07:35+03:00

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Урюпинский психоневрологический интернат стал одним из самых больших очагов коронавируса, который вспыхнул в Волгоградской области с начала пандемии. Там в закрытом учреждении на момент обнаружения вируса находилось 410 человек. Вчера, 27 мая, диагноз COVID-19 был подтвержден у 30-ти пациентов и сотрудников, сегодня, 28 мая, положительные результаты теста уже у 52-х человек.

Дополнительные 40 коек для этих больных подготовили в Урюпинской ЦРБ (им отдали все терапевтическое отделение). На сегодняшний день там 34 пациента из психинтерната. 10 клиентов дома престарелых, у которых на КТ в Урюпинске подтвердили пневмонию, уже перевезли в больницу №3 Волгограда, где развернут госпиталь для лечения коронавирусных больных.

- Туда для помощи главврачу направили главного внештатного специалиста медицины катастроф облздрава. По мере поступления результатов тестов будут делить пациентов интерната – отдельно больных, отдельно – здоровых. Для усиления направили туда бригады трассовых медпунктов – вчера там работали 5 машин скорой, сегодня постараемся вновь их туда направить, чтобы вывозить зараженных пациентов, - описал «КП-Волгоград» ситуацию в Урюпинске заместитель председателя волгоградского облздрава Николай Алимов.

Именно этот очаг и дал сегодня, 28 мая, "взлет" цифр по коронавирусу в Волгоградской области. За сутки - 111 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU