2020-05-28T11:13:40+03:00
Происшествия

В Волгограде 17-летний юноша стал жертвой грабителя

Незнакомый мужчина набросился на юношу на бульваре в Красноармейском районе
Юлия Данильченко
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23-летний волгоградец стал фигурантом уголовного для по статье «Грабеж» Ему грозит до 4 лет тюрьмы за одну тысячу рублей – именно такую сумму молодой человек отобрал у 17-летнего жителя Светлоярского района, приехавшего в Волгоград. Так как преступление произошла на бульваре в Красноармейском районе, а это общественное место, то и преступление квалифицировали по тяжкой статье.

- 3 марта 2020 года в полицию обратился 17-летний юноша. На него напал неизвестный. Мужчина заявил, что если тот не отдаст ему имеющиеся у него деньги, то он его изобьёт. Испугавшись расправы, юноша отдал имевшуюся у него 1 тысячу рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Нашли грабителя не сразу. Наверное, тот успел забыть о преступлении, однако теперь предстоит по полной ответить за свое незаконное поведение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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