В разгар коронавируса в двух волгоградских больницах сменили главврачей

28 Май 2020 2020-05-28T11:05:13+03:00

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Коронавирус стал серьезным испытанием для всех – для людей, для власть имущих, и для врачей. Справляются не все. Видимо, поэтому в разгар пандемии в волгоградских медучреждениях вдруг резко стали менять руководителей. Вчера, 27 мая, приказом облздрава назначены сразу два новых главврача. Сменились руководитель горбольницы №2 в Волжском и главврач в Светлоярской ЦРБ.

В Светлоярской больнице главврач написал заявление по собственному желанию после того, как сотрудники этой ЦРБ выложили в сеть видеообращение с жалобами на отсутствие средств защиты и на якобы неправильныо начисленные им доплаты за работу с коронавирусными пациентами. Видео наделало много шума, в ЦРБ нагрянули с проверками из облздрава и прокуратуры. Нарушений не нашли, но главврач решил уйти после скандала. Новым руководителем назначена Наталья Рисухина, которая 12 лет проработала в должности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической службе Светлоярской ЦРБ.

А в горбольнице №2 города Волжский, где к экс-главврачу в последние месяцы также было много нареканий, новым руководителем стала Ольга Грошевая, работающая с 2016 года заместителем главного врача по клинико-экспертной работе.

ИСТОЧНИК KP.RU