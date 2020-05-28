Волгоградские патрульные поймали 326 нарушителей самоизоляции и масочного режима
В Волгоградской области с утра до ночи работают патрульные группы – это не только полиция, но и сотрудники местного самоуправления, Роспотребнадзора и других. То есть подойти на улице может не только человек в форме, поэтому лучше иметь при себе маску, перчатки и уведомление: куда идете, цель и на какой промежуток времени. Эти правила 27 мая проигнорировали 326 волгоградцев – такое количество жителей региона наказали за нарушения. В отношении них выписали протоколы, которые передадут в суд, а служитель Фемиды уже решит – штрафовать или просто дать предупреждение.
- Статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.
Пока режим изоляции продлили до конца весны, будут ли ограничения действовать дальше, еще неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU