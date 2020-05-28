Волгоградские патрульные поймали 326 нарушителей самоизоляции и масочного режима

28 Май 2020 2020-05-28T10:32:17+03:00

Лучше иметь при себе маску, перчатки и уведомление: куда идете, цель и на какой промежуток времени Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В Волгоградской области с утра до ночи работают патрульные группы – это не только полиция, но и сотрудники местного самоуправления, Роспотребнадзора и других. То есть подойти на улице может не только человек в форме, поэтому лучше иметь при себе маску, перчатки и уведомление: куда идете, цель и на какой промежуток времени. Эти правила 27 мая проигнорировали 326 волгоградцев – такое количество жителей региона наказали за нарушения. В отношении них выписали протоколы, которые передадут в суд, а служитель Фемиды уже решит – штрафовать или просто дать предупреждение.

- Статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.

Пока режим изоляции продлили до конца весны, будут ли ограничения действовать дальше, еще неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU