2020-05-28T10:31:30+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области: еще плюс 111 пациентов с COVID-19

Число заболевших коронавирусной инфекцией к 28 мая опять начало расти
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Коронавирус пока и не думает уходить - цифры зараженных растут.Коронавирус пока и не думает уходить - цифры зараженных растут.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Волгоградской области цифры зараженных коронавирусной инфекцией опять поползли вверх – за минувшие сутки положительный диагноз COVID-19 установили еще у 111-ти пациентов. Такие данные «КП-Волгоград» предоставил ИЦК. А это значит, что до плато наш регион пока не добрался.

Еще пару дней назад, когда число зараженных коронавирусом волгоградцев колебалось в районе 70-85 человек в день, казалось, что ситуация стабилизировалась Но нет. Небольшие послабления в ограничениях, которые ввели в Волгограде и области пару недель назад, сегодня проявляются – опять больше ста заболевших. Пополнили эту статистику и пациенты психинтерната в Урюпинске, где заразились сразу 15 пациентов и 15 сотрудников и это не предел – всего в учреждении было более 400 человек.

Всего за минувшие сутки в России диагноз COVID-19 установили у 8371 человека. К счастью, большинство пациентов (42,5%) переносят болезнь в легкой форме.

Радует и то, что в Волгоградской области к 28 мая 2020-го не увеличилось число смертей от коронавируса. С начала пандемии у нас скончались 16 человек с COVID-19. В России за последние сутки умерли от нового вируса 174 человека. Всего в стране зафиксировано уже 4122 смерти от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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