2020-05-28T10:02:00+03:00
Происшествия

В ДТП под Волгоградом пострадала 2-летняя девочка

А в Волжском 10-летняя школьница оказалась под колесами кроссовера
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
В аварии с ребенком, которая произошла в Клетском районе, виновным оказался 19-летний водитель на иномарке.В аварии с ребенком, которая произошла в Клетском районе, виновным оказался 19-летний водитель на иномарке.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

За минувшие сутки, 27 мая, на дорогах Волгоградской области в авариях пострадали сразу три ребенка. Так, в Волжском под колесами оказалась 10-летняя девочка. Школьница перебегала дорогу по улице Ленина в неположенном месте, а 64-летний водитель на «Грейт Волл» просто не успел затормозить. К счастью, девочка получила незначительные травмы, «скорая» оказала ей помощь на месте и отпустила домой.

А вот 8-летнему мальчику повезло меньше. Там же в Волжском на той же улице Ленина он оказался в числе пострадавших в тройном ДТП. - Виновником этой аварии стал 73-летний водитель «СсангЙонг». При перестроении он не уступил дорогу и врезался в «ВАЗ-21043», за рулем которой был 53-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, а на заднем сидении как раз был ребенок. От удара в «четверку» кроссовер отбросило на «Мерседес», - рассказывают подробности случившегося в ГУ МВД по региону.

В итоге – три помятых машины и травмированный школьник.

А в Клетском районе в ДТП пострадала 2-летняя малышка, с травмами ее увезли в больницу. Она была в «ВАЗ-21154», за рулем которой была ее 34-летняя мама. Причем женщина ехала осторожно и аккуратно. Виновником этого ДТП, которое произошло в Клетском районе, стал 19-летний парень на «Митсубиси Лансер». Это он при обгоне врезался в «пятнашку», которая ехала с ним в попутном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владельцы «Соснового бора» согласились сами снести конюшни
Коронавирус в Волгоградской области: еще плюс 111 пациентов с COVID-19
Волгоградские патрульные поймали 326 нарушителей самоизоляции и масочного режима
В ДТП под Волгоградом пострадала 2-летняя девочка
Под Волгоградом в пожаре погибла женщина
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 28 мая: в Урюпинске вспышка COVID-19 в психинтернате
По просьбам жителей: в Волжский возвращают маршрутки
В Волгограде грабителю офисов микрозаймов дали четыре года тюрьмы
Возле «Акварели» на один день перекроют тоннель на время ремонта
С 1 июня в Волгограде добавят еще шесть электричек
В Волгограде закрылась популярная сеть кафе
Еще больше воды: на Волжской ГЭС опять увеличили сбросы
Волгоградец из мести спалил 53 гектара пшеницы фермера
24 июня – новая дата Парада Победы в Волгограде 2020: по Набережной пройдет юбилейное шествие