В ДТП под Волгоградом пострадала 2-летняя девочка

28 Май 2020 2020-05-28T10:02:00+03:00

В аварии с ребенком, которая произошла в Клетском районе, виновным оказался 19-летний водитель на иномарке. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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За минувшие сутки, 27 мая, на дорогах Волгоградской области в авариях пострадали сразу три ребенка. Так, в Волжском под колесами оказалась 10-летняя девочка. Школьница перебегала дорогу по улице Ленина в неположенном месте, а 64-летний водитель на «Грейт Волл» просто не успел затормозить. К счастью, девочка получила незначительные травмы, «скорая» оказала ей помощь на месте и отпустила домой.

А вот 8-летнему мальчику повезло меньше. Там же в Волжском на той же улице Ленина он оказался в числе пострадавших в тройном ДТП. - Виновником этой аварии стал 73-летний водитель «СсангЙонг». При перестроении он не уступил дорогу и врезался в «ВАЗ-21043», за рулем которой был 53-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, а на заднем сидении как раз был ребенок. От удара в «четверку» кроссовер отбросило на «Мерседес», - рассказывают подробности случившегося в ГУ МВД по региону.

В итоге – три помятых машины и травмированный школьник.

А в Клетском районе в ДТП пострадала 2-летняя малышка, с травмами ее увезли в больницу. Она была в «ВАЗ-21154», за рулем которой была ее 34-летняя мама. Причем женщина ехала осторожно и аккуратно. Виновником этого ДТП, которое произошло в Клетском районе, стал 19-летний парень на «Митсубиси Лансер». Это он при обгоне врезался в «пятнашку», которая ехала с ним в попутном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU