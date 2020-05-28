Под Волгоградом в пожаре погибла женщина

28 Май 2020 2020-05-28T09:53:01+03:00

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ЧП произошло в ночь на 28 мая во Фроловском районе Волгоградской области в одном из частных домов в районном центре. Постройка была поделена на несколько квартир. Когда жильцы, а их было четыре, уже легчи спать, в одной из комнат начался пожар. Не все успели проснуться и вовремя выбежать на улицу. Внутри осталась 56-летняя женщина.

- На переулке Западном в частном доме на четырех хозяев, в квартире размером 5х10м горели домашние вещи на площади 50 квадратов, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Спасатели 58-й пожарной части пытались ликвидировать очаг и параллельно вытащить женщину, но не получилось: огонь затушили буквально через десять мину, владелица погибла. До конца неясно, от чего вспыхнул дом, в причинах разбираются эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU